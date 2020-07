Governo antecipa pagamento dos servidores estaduais e quita folha de julho nesta sexta-feira, 31

O dinheiro estará disponível nas referidas contas ao longo do dia, dependendo do banco em que o servidor escolheu recebê-lo.

Da Redação

O Governo do Tocantins quita a folha referente ao mês de julho nesta sexta-feira, 31. Para tanto, será depositado, nas contas dos servidores, o montante de R$ 183.420.396,54.

“A folha de pagamento dos servidores públicos é um dos principais compromissos que o Governo do Tocantins vem honrando, sempre quitada no 1° dia útil do mês subsequente ao trabalhado, sendo que, neste mês, o pagamento foi antecipado para o dia 31 de julho”, informou o governador.

O Governo do Tocantins orienta os servidores para que utilizem ferramentas eletrônicas como os aplicativos dos bancos e façam os pagamentos por cartão. Além disso, se for possível, evitem se dirigir às agências bancárias para que não haja aglomeração nesses locais.