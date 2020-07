Governo afirma como uma das metas prioritárias para 2020 é a realização do concurso da PM-TO

Conforme o presidente da Comissão responsável pelo certame, Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, o concurso é uma prioridade da Instituição para o ano de 2020.

Da Redação

O governador Mauro Carlesse (DEM) respondeu um ofício feito pelo vereador de Palmas Erivelton Santos (PV) sobre a realização de um novo concurso da Polícia Militar do Tocantins.

Por meio da Secretaria Executiva da Governadoria, através de ofício, o governo afirma que o processo está em andamento e segue os trâmites legais para sua efetivação.

Além disso, foram listadas as ações já realizadas até o momento, que são: Designação da Comissão interna para o Concurso; Elaboração do Termo de Referência para contratar a Banca Examinadora; Solicitação do parecer da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e Planejamento (SEPLAN), quanto a disponibilidade de recursos orçamentários; Resposta da SEFAZ e SEPLAN com manifestação favorável a realização do Concurso; Encaminhada solicitação de propostas para Pessoas Jurídicas prestadores de serviços (Bancas examinadoras) e recebimento das Propostas das Bancas Examinadoras para análise.