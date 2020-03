Governadores conversam com o presidente e ministro da Saúde sobre Coronavírus e BNDES

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, participaram, na tarde desta segunda-feira, 23, de uma reunião por videoconferência com governadores, entre eles o do Tocantins Mauro Carlesse.

por Redação

A reunião por videoconferência acontece um dia após os prefeitos de capitais levarem suas demandas para o presidente. A reunião com os governadores acontece neste momento.

Na reunião com os prefeito, houve momento de troca de experiências, explicações sobre as ações de prevenção e de combate ao vírus, além de alinhamentos. O presidente ressaltou que o momento é de união. “Da nossa parte, como diz o ministro Paulo Guedes, da Economia, não faltarão recursos para a saúde do nosso povo bem como para a manutenção de empregos”, afirmou Bolsonaro durante reunião com os prefeitos.

Também por videoconferência, Bolsonaro e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, anunciaram ontem providências para a manutenção de empregos.

As medidas, que somam R$55 bilhões, são:

– Transferência de recursos do Fundo PIS-PASEP para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 20 bilhões;

– Suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos diretos para empresas no valor de R$ 19 bilhões;

– Suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos indiretos para empresas no valor de R$ 11 bilhões; e

– Ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), por meio dos bancos parceiros, no valor de R$ 5 bilhões.

Atualização sobre casos de Coronavírus

O Brasil registrou, neste domingo (22), 1.546 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Até o momento, são 25 óbitos. Com o registro de dois casos no estado de Roraima, agora, todos os estados do país possuem casos da doença.

