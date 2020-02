Governador Mauro Carlesse prestigia Carnaval de Gurupi no camarote do prefeito Laurez Avalie esse post Avalie esse post

Governador participou da premiação dos blocos, que ocorreu nesta segunda-feira, 24. Na ocasião visitou camarote da Prefeitura, onde esteve ao lado do prefeito local, Laurez Moreira, dos deputados Luana Ribeiro (PSDB), Eduardo do Dertins (PPS), enquanto o secretário executivo do Governador, Divino Alan Siqueira, visitou lideranças como o vereador Eduardo Fortes (PSDB) e o grupo Stival, representado por Aelton Camargo.

Jarbas Coutinho/Governo do Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, prestigiou nesta segunda-feira, 24, a penúltima noite do Carnaval de Gurupi, no sul do Estado. Ele chegou ao local da festa por volta das 23h30 acompanhado da primeira-dama Fernanda Carlesse, da deputada Luana Ribeiro e auxiliares do Governo e se juntou aos foliões no corredor da folia.

Já no camarote da Prefeitura, ao lado do prefeito local, Laurez Moreira, e outras autoridades o Governador Carlesse participou da premiação dos blocos e apreciou as apresentações da Banda Eclipse e Chico Chokolate, Zé Ricardo e Thiago e Z Dubai.

O Carnaval de Gurupi é considerado o maior do Tocantins, reúne foliões de várias localidades do Estado e do País, movimentando a rede hoteleira da cidade e gerando emprego e renda para a população. “O Carnaval é a maior festa popular do Brasil e no Tocantins tem uma grande importância para a economia das nossas cidades. Como vocês podem ver, os hotéis estão lotados de pessoas, inclusive de outros estados, que procuram Gurupi, todos os anos. É isso que queremos, atrair turistas e aquecer a economia”, frisou o Governador; citando ainda a segurança proporcionada pelas polícias Militar e Civil. “As nossas forças de segurança asseguram tranquilidade para os foliões em todo Estado”.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, ressaltou a beleza da festa e a sua importância para a cidade. “O carnaval é uma festa muito democrática que reúne todas as classes sociais. Fazemos um carnaval para todos os públicos, pensando nas famílias e jovens que não entram em blocos, mas querem se divertir com segurança. A festa movimenta a economia do município, gera renda e desenvolvimento”, afirmou.

Também acompanharam o Governador o secretário de Estado da Comunicação Élcio Mendes; o secretário executivo do Governador, Divino Alan Siqueira; e outros auxiliares do Governo.