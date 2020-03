Governador Mauro Carlesse pede ao Governo Federal ajuda do Exército para triagem nos aeroportos do Tocantins

Ação é mais uma medida preventiva do Governo contra a proliferação da Covid-19, provocada pelo novo Coronavírus

por Jesuino Santana Jr.

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, solicitou ao Governo Federal neste sábado, 21, autorização para que o Exército Brasileiro realize nos aeroportos e terminais rodoviários do Estado os protocolos de triagem, avaliação clínica e encaminhamento dos viajantes abordados à unidade de saúde, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação é mais uma medida preventiva do Governo contra a proliferação da Covid-19, provocada pelo novo Coronavírus. No Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou neste sábado, 21, que o Estado conta com dois casos de pacientes infectados pelo vírus e 79 suspeitos.

Para solicitar a ajuda do Exército Brasileiro, o governador Mauro Carlesse destacou a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia 11 de março; o número de casos confirmados e óbitos já registrados no país; e também o Decreto editado neste sábado que declara calamidade pública no Tocantins.

“O Tocantins já sofre os danos da emergência de saúde pública de importância internacional, com reflexos que ultrapassam o cenário de crise na saúde e alcançam o contexto econômico-financeiro, provocando graves desajustes”, destacou o governador Mauro Carlesse.