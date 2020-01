Governador Mauro Carlesse fiscaliza obra do HGG e empresa garante entrega da primeira etapa em setembro Avalie esse post Avalie esse post

Na tarde desta quinta-feira, 9, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, fiscalizou novamente o andamento da obra do Hospital Geral de Gurupi (HGG) para pedir agilidade na conclusão da 1ª etapa da construção. A obra tem sido tratada como prioridade pelo Governador, pois a mesma vai possibilitar a descentralização dos atendimentos do Hospital Geral de Palmas (HGP) ao mesmo tempo em que agiliza os atendimentos da região.

por Redação

“Essa é uma das obras que tenho acompanhado muito de perto. E estou sempre cobrando da empresa agilidade na execução. Ela está bem adiantada, mas precisamos entregar essa obra para a população, por que isso vai melhorar a qualidade do atendimento de Saúde em toda a região sul do Estado”, disse o governador Carlesse.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Leonardo Vieira Miranda, o compromisso da construtora é finalizar os trabalhos desta primeira etapa até o mês de setembro deste ano.

Governador Mauro Carlesse visita e fiscaliza obra do Hospital Geral de Gurupi – Governo do Tocantins

O Hospital Geral de Gurupi (HGG) é uma obra realizada pelo Governo do Tocantins, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF). Com os serviços adiantados e pagamentos regulares, a obra segue com 65% da primeira etapa concluída.

Estrutura do Hospital Geral de Gurupi (HGG)

A obra do HGG foi pensada com uma estrutura de alta qualidade para bem atender a região macrosul do Tocantins. Possui uma área de 12.836,17 m² com 65% de conclusão. Nessa primeira etapa, a obra foi dividida em bloco administrativo, rampa, passarela e escada, além do bloco do pronto socorro (infantil e adulto) e o bloco do ambulatório. A capacidade total do hospital será de 200 leitos para ampliar e melhorar o atendimento prestado em Gurupi e região, além de dar conforto e aprimorar a estrutura existente.

Segundo o secretário de saúde, Edgar Tollini, com a conclusão 1ª etapa e a licitação da etapa seguinte, haverá a inclusão de blocos de enfermarias; três centros cirúrgicos, adultos e pediátricos; Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem.

“O novo hospital de Gurupi irá atender uma população de mais de 86 mil habitantes, segundo censo do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] de 2018. A população da região de saúde centro-sul é composta por 13 municípios, para atendimento de média e alta complexidade hospitalar de urgência e emergência. Estas características fazem com que a população flutuante desta região gire em torno de 150 mil habitantes. Com a nova unidade, a capacidade dos atendimentos será ampliada, pois o hospital contará com centenas de leitos, UTI e demais dependências hospitalares”, garantiu o secretário Edgar Tollini.

Com novidades, a nova estrutura também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água.

Orçamento

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com orçamento previsto para 2020 no valor de R$ 150 milhões para concluir as obras do Hospital Geral de Gurupi, além das obras do Hospital Geral de Palmas (HGP); do Hospital Geral de Araguaína (HGA); e do Hospital Regional de Augustinópolis (HRA). Todas essas obras irão ampliar a oferta de leitos e a capacidade de atendimento das unidades hospitalares.