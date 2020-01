Governador Carlesse reafirma parceria com Prefeitura de Gurupi para construção do Parque Pouso do Meio Avalie esse post Avalie esse post

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, reafirmou nesta quinta-feira, 23, a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Gurupi para a construção do parque Pouso do Meio em Gurupi. A declaração ocorreu após reunião com a Procuradoria Geral do Estado e com a Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, em que o Governador determinou agilidade na negociação com os proprietários das áreas que darão lugar ao novo parque, para que o local esteja disponível para a execução das obras.

por Wesley Silas

Segundo o governador Mauro Carlesse, desde que ele assumiu este mandato tem mantido diálogo com o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, visando a construção do parque Pouso do Meio. “Fizemos duas reuniões em que o Prefeito me apresentou alguns projetos e fiz o compromisso que o parque Pouso do Meio nós faríamos em parceria. Publicamos o Decreto de desapropriação das áreas, e agora está em fase de negociação com os proprietários e logo em seguida vamos fazer o pagamento. Colocamos os valores no orçamento deste ano e estamos fazendo a nossa parte da parceria. Como se trata de desapropriação, leva um pouco mais de tempo. E estamos fazendo de forma que não fiquem problemas futuros, nem para o Governo e nem para os proprietários”, frisou o Governador após a fala do prefeito Laurez em entrevista ao Portal Atitude afirmando que a desapropriação não teria acontecido e que a Prefeitura iria construir a obra em parceria com o senador Eduardo Gomes.

O governador Mauro Carlesse afirmou ainda que nesta sexta-feira, 24, deve ocorrer uma reunião com o prefeito Laurez Moreira, para que o mesmo apresente o projeto executivo da obra. “Ele nos trouxe uma apresentação de como o parque ficaria, mas ainda falta o projeto executivo. Então agora ele vai nos apresentar o projeto e, enquanto isso, nós estamos enviando uma equipe em Gurupi para tratar da desapropriação das áreas. Mas esse parque é um compromisso nosso e está no nosso planejamento deixar tudo pronto para iniciar logo essa obra”, reforçou o Governador.

Por telefone, o prefeito Laurez Moreira mostrou satisfação com o empenho do governador em realizar parceria com o município de Gurupi. “O pessoal do governo me ligou dizendo que a desapropriação está acontecendo e eu fico feliz com isso porque quem ganha é a cidade com a construção do Parque Pouso do Meio”, disse Laurez.

Histórico

Após duas reuniões entre o governador Mauro Carlesse e o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, para tratar da construção do parque Pouso do Meio, o Governo do Estado publicou o Decreto Estadual Nº 5.992, de 11 de setembro de 2019, que declarou e Utilidade Pública para fins de Desapropriação, as áreas que compõem a localidade onde será edificado o parque Pouso do Meio. Após a publicação do Decreto, a Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, deu início à negociação com os proprietários visando a agilidade no processo de desapropriação e também a tentativa de evitar judicialização do caso.