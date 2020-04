Governador Carlesse publica Nota de Pesar pelo falecimento de Oswaldinho

A morte de Oswaldo Abreu Silva, o popular Oswaldinho da Enxada, comoveu os gurupienses e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes socais dos gurupienses. O anúncio de seu falecimento teve quase 1,8 k de compartilhamentos apenas no facebook da matéria veiculada no Portal Atitude, comprovando a importância de um homem íntegro que viveu grande parte de sua vida dedicada às ruas de Gurupi, onde ele sofreu preconceitos; mas, cultivou a amizade e carinho dos cidadãos.

por Wesley Silas

A importância de Oswaldinho na vida dos gurupienses foi lembrada por milhares de gurupienses nesta segunda-feira, 27, após a notícia de seu falecimento.

“Com muita tristeza recebi, no início da noite desta segunda-feira, 27, a notícia do falecimento de Oswaldo Abreu Silva, o Oswaldinho, pioneiro de nossa querida Gurupi. Conhecido por praticamente todos gurupienses, Oswaldinho deixará saudades e muitas lembranças boas. Neste momento de pesar, ofereço minhas orações, pedindo a Deus que conforte aos familiares e amigos”, disse em nota de pesar o governador Mauro Carlesse.

Nas redes sociais milhares de pessoas expressaram sentimentos por Oswaldinho.

“Homem digno nunca pediu nada a ninguém só oferecia sua simpatia por onde passava. Que Deus te acolhe de braços abertos você é merecedor”, comentou Cícero Augusto Cardoso .

Confira algumas mensagens:

Despedidas apenas nas redes sociais

Em meio a pandemia do Coronavírus e ao isolamento social, os gurupienses não poderão despedir de Oswaldinho em cumprimento de um Decreto Municipal que determina os velórios não poderão se estender por mais de 2 (duas) horas, devendo o mesmo ser realizado no cemitério onde for acontecer o sepultamento, com a participação apenas de familiares.