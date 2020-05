Governador Carlesse, Ministra da Agricultura e representantes do segmento abrem Agrotins 2020 com formato 100% Digital

Evento prossegue até esta sexta, 29, com programação diversificada. Vocês são pioneiros e grandes inovadores, tenho certeza de que a feira será um grande sucesso e servirá de modelo para todo o Brasil. Eu, como ministra, fico muito feliz com a iniciativa e tenho o maior interesse na parceria cada vez mais forte do Ministério da Agricultura com o Estado do Tocantins”, afirmou em live, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

por Sara Cardoso

Com a expectativa de movimentar mais R$ 2,5 bilhões em negócios e superar a edição anterior, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2020 100% Digital foi lançada na manhã desta quarta-feira, 27, pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum, e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.

A feira deste ano é uma realização inédita, a primeira do Brasil a ser produzida em formato inteiramente digital, em decorrência da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Já conhecida por ser o maior evento agrotecnólogico da região Norte do país, graças às boas parcerias com instituições públicas e privadas e ao apoio dos produtores tocantinenses, a Agrotins 2020 100% Digital segue com programação até esta sexta-feira, 29, na plataforma www.agrotins.to. gov.br.

Durante a live de abertura, com formato totalmente inovador, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que o Tocantins é um estado que desponta no cenário do agronegócio.

“O Tocantins é um estado novo que vem se colocando da maneira mais moderna possível no cenário agro. Está mostrando para o Brasil que como o agronegócio não pode parar, era necessário que a Agrotins também não parasse. Vocês são pioneiros e grandes inovadores, tenho certeza de que a feira será um grande sucesso e servirá de modelo para todo o Brasil. Eu, como ministra, fico muito feliz com a iniciativa e tenho o maior interesse na parceria cada vez mais forte do Ministério da Agricultura com o Estado do Tocantins”, afirmou.

A ministra ainda fez questão de destacar a contribuição que o Estado que pode dar ao país após a pandemia do novo Coronavírus. “O Tocantins tem a agropecuária no DNA, é protagonista na agricultura sustentável, estando à frente de muitos estados. Estamos vivendo um momento difícil com esta pandemia e o mundo pós-Covid precisará muito dos locais que terão capacidade de produção para garantir alimentação. O Tocantins tem terra, água, tecnologia, agricultura tropical e infraestrutura para escoar a produção, ser competitivo e dar sua contribuição”, ressaltou Tereza Cristina.

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, agradeceu o apoio recebido de todos que contribuíram direta e indiretamente para realização da Agrotins 2020 100% Digital.

“Estamos felizes por termos conseguido nos adequar, nos reinventar neste cenário e fazer com que a feira esteja acontecendo. É um momento gratificante e desejo que todos façam o melhor uso deste espaço. Agradeço imensamente a todos os servidores do Estado, aos nossos apoiadores, aos bancos, aos produtores e ao Ministério da Agricultura, que tem nos dado um grande apoio. Será um evento com qualidade onde serão realizados grandes negócios. Estamos mostrando mais uma vez o Tocantins saindo na frente”, destacou o Governador.

O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, reafirmou a importância da parceria com o Estado e destacou que a instituição apresentará pesquisas inéditas e mais de 120 soluções e ativos tecnológicos.

“É uma grande satisfação para a Embrapa participar da vigésima edição da Agrotins, uma edição comemorativa e especial. A Embrapa estará presente com 24 das 43 unidades de seus núcleos de pesquisa. Apresentaremos mais de 120 soluções e ativos tecnológicos que estão sendo colocados à disposição da agricultura do Tocantins e da região do Matopiba. Nossos pesquisadores e analistas apresentarão 60 palestras e quase 20 temas relacionados ao desenvolvimento sustentável da agricultura, da pecuária e do setor florestal”, informou o presidente.

Cerrado Sustentável

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum, destacou o tema da feira, que este ano foca no “Cerrado Sustentável”. Segundo o titular da pasta, o tema é de extrema importância porque é uma preocupação atual.

“A preocupação que agropecuária do mundo tem é a de produzir alimentos para uma população sempre crescente e que exige uma produção sem a degradação ambiental. O Tocantins prima por isto, por proteger o patrimônio do nosso produtor rural. Procuramos produzir preservando o cerrado e não comprometendo este bioma, que hoje é responsável pela produção de 60% de grãos do Brasil e por 55% da carne bovina produzida no país. No Tocantins, temos dado o exemplo: a produção caminha ao lado preservação”, garantiu o gestor.

O secretário ainda informou que, neste ano, o Estado comemorou a maior colheita, uma safra histórica, contabilizando mais de 5 milhões de toneladas de grãos. “Crescemos 14% em produtividade em relação ao ano passado e apenas 4,5% em área plantada o que significa que estamos produzindo mais em menor área, evitando desmatamento e utilizando o solo de maneira correta”, informou.

Oportunidade e Conhecimento

A Agrotins 2020 100% propicia boas oportunidades de conhecimento e de negócios aos produtores. Durante a Feira, produtores e participantes podem contar com diversas linhas de crédito especiais para atender as suas necessidades, podendo adquirir produtos, máquinas, sementes e outros.

O evento seguirá até esta sexta-feira, 29, e poderá ser acompanhado pela plataforma www.agrotins.to. gov.br. O espaço conta com programação ao vivo das 8 às 20 horas e que o conteúdo exibido ficará disponível por 30 dias após o término das atividades.

Movimentação financeira

Em meio a um cenário de incertezas, por conta da pandemia do novo Coronavírus, o Governo do Tocantins tem apostado no sucesso desta edição. Em outros anos, mesmo em momentos de crises econômicas, a Agrotins sempre registrou grandes movimentações financeiras fomentando o mercado agropecuário do Estado.

Em 2001, quando foi lançada, a feira foi responsável por movimentar R$ 7 milhões. Já na gestão do governador Mauro Carlesse, em 2019, a Agrotins registrou seu recorde absoluto, alcançando a marca de R$ 2,5 bilhões.

Plataforma e Certificado

Na plataforma on-line, o cidadão pode navegar por quatro abas principais: Espaço dos Pavilhões, Campo do Conhecimento, Programação ao Vivo e Expositores. Nestes espaços virtuais o interessado tem acesso a palestrantes, workshops e a diversos expositores que trazem as marcas já conhecidas na agricultura e pecuária de ponta. A Feira conta com mais de 170 expositores cadastrados expondo maquinários, veículos, produtos e serviços.

Na aba Programação Ao Vivo, um dos grandes diferenciais para esse ano, o cidadão poderá acompanhar todo o conteúdo em tempo real. Serão 12 horas diárias de rodas de conversa, palestras, promoção de expositores e notícias do universo agro.

E a partir das 20 horas, a feira traz também a transmissão de leilões ao vivo, habilitados pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Na página inicial, também existe a opção de assinar gratuitamente a Newsletter da feira. Por meio deste recurso, o interessado pode receber via e-mail notícias e mais conteúdos informativos dessa edição, além de um certificado exclusivo de participação.