Governador Carlesse e Presidente da FIESP apresentarão potencialidades do Tocantins a empresários paulistas

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, foi recebido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na noite desta segunda-feira, 27, na Capital Paulista, em um jantar oferecido pela instituição, que contou também com a presença do ex-presidente da República, Michel Temer; do senador Eduardo Gomes e do deputado Federal, Carlos Gaguim, além de outros dirigentes da FIESP.

por Redação

Como resultado deste primeiro encontro, ficou definida a realização de um seminário de apresentação das potencialidades do Tocantins a empresários e investidores paulistas. “O presidente Paulo Skaf e o ex-presidente Michel Temer gostaram da apresentação que fizemos e se propuseram a nos ajudar nesse trabalho de divulgação do Tocantins e de busca por investidores. O Presidente Skaf ficou muito interessado no potencial do nosso Estado e viu que investir no Tocantins é um bom negócio tanto para os tocantinenses quanto para os empresários paulistas”, relatou o Governador.

Para definir os próximos passos na realização do seminário, o secretário de Indústria e Comércio, Tom Lyra, terá já a partir de fevereiro, reuniões com a equipe técnica da FIESP para a formatação do evento, que será encerrado com uma apresentação da gastronomia tocantinense aos empresários paulistas.

“Foi um encontro muito positivo, pois eles viram o que nós temos dito sempre, que o Tocantins pode gerar oportunidades de negócios em todas as áreas. Por isso, vamos intensificar esse trabalho e o resultado será a geração de empregos e oportunidades para a nossa população”, reforçou o Governador.

Também participaram desta primeira reunião, o secretário Extraordinário de Parcerias Público-Privadas, Claudinei Quaresmin e o secretário-executivo da Governadoria, Divino Allan Siqueira.