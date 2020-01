Governador Carlesse e deputado Gleydson Nato debatem com presidente do Sindicarnes sobre política fiscal Avalie esse post Avalie esse post

Assuntos debatidos na reunião giraram em torno dos ajustes para a manutenção do equilíbrio das contas públicas

por Redação

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu na manhã desta terça-feira, 21, no Palácio Araguaia, o presidente do Sindicato das Indústrias das Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados para uma reunião que também contou com a presença do líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Gleydson Nato.

Os assuntos debatidos na reunião giraram em torno dos ajustes, que a gestão Mauro Carlesse vem implementando, para a manutenção do equilíbrio das contas públicas. O Governador relembrou o esforço do Poder Executivo para reenquadrar o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e que é necessário o Governo seguir implementando melhorias na qualidade da arrecadação visando a recuperação da capacidade de investimento.

“Quando o Governo arrecada melhor ele tem condições de reverter isso em benefício para a população. Por isso, primeiro fizemos o dever de casa, cortamos gastos do Governo, reduzimos despesas de todo tipo e enquadramos o Estado. Mas entendemos que todos precisam fazer sua parte, principalmente aqueles que têm mais condições e que já tem um bom tempo recebendo benefícios. Mas deixo claro, estamos abertos ao diálogo para encontrar sempre a solução que seja boa para o Estado e isso inclui a população e também para o empresário”, afirmou o Governador.

O presidente do Sindicarnes, Oswaldo Stival, afirmou que a reunião foi produtiva e que apresentou as reivindicações da categoria com relação à política tributária do Governo. “Foi uma reunião muito próspera e muito cordial. Colocamos algumas dificuldades e algumas ideias para o setor da indústria da carne, o Governador se demonstrou aberto às conversas do setor e as ideias que a gente pode ter. O Governador ficou muito sensível à situação do setor e colocou também sobre os estudos que foram feitos, que está seguro das decisões, e do compromisso que tem com o Estado de colocar as contas em dia e do esforço que foi para isso, que não quer fechar emprego e nem empresas, pelo contrário, quer aumentar investimentos e prosperar e esse também é o objetivo nosso da indústria”, afirmou.