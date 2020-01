Governador busca investidores para o Tocantins durante inauguração do Centro de Convenções de Salvador Avalie esse post Avalie esse post

Cerimônia também contou com a presença do vice-governador Wanderlei Barbosa e o coordenador da bancada federal do Tocantins, Carlos Gaguim.

por Redação

Convidados pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, o vice-governador Wanderlei Barbosa, e o coordenador da bancada federal do Tocantins, Carlos Gaguim, prestigiaram a inauguração do Centro de Convenções de Salvador Antônio Carlos Magalhães. A cerimônia ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 23, e contou também com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

“Atendemos a um convite do prefeito ACM Neto e fomos prestigiar essa inauguração, porque a Bahia é um estado vizinho e temos interesse nesse contato direto para atração de investimentos, tanto na área do Turismo como no Agronegócio. Já fizemos alguns contatos e logo eles vão começar a dar resultados para o nosso Estado. Hoje, todos olham para o Tocantins com interesse, pois sabem que existem muitas oportunidades de crescimento, por isso, precisamos estar presentes em momentos importantes levando o nome do nosso Estado”, afirmou o Governador.

Um das alternativas para o fomento do Turismo e outros negócios entre o Tocantins e a Bahia é a inserção de uma rota aérea entre Palmas e Salvador, assim como a já implantada entre Palmas e Recife, que atualmente opera com 4 voos semanais.

O evento de inauguração contou ainda com queima de fogos e show de Maria Betânia. A Prefeitura de Salvador anunciou que já possui eventos programados, no Centro de Convenções de Salvador Antônio Carlos Magalhães, até o ano de 2022, incluindo a Bienal do Livro de Salvador.