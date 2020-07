Governador aciona seus advogados para atuação contra perfil falso criado em seu nome no Instagram

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 24, através de nota enviada para a imprensa pela Secretaria Estadual de Comunicação.

Da redação

A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) informou que foi criado um perfil falso do governador Mauro Carlesse no Instagram.

“A Secom esclarece que o Governador já acionou seus advogados que registraram boletim de ocorrência policial com pedido de abertura de inquérito policial para investigação. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) também foi acionada e já está tomando as providências judiciais no âmbito institucional”, relata a nota.