Governado Mauro Carlesse lamenta morte de Wendel Júnior

O estudante de medicina, Wendel Júnior faleceu na noite do dia 01 de julho em um acidente na BR-153 no trecho entre Gurupi e Cariri do Tocantins.

"Uma perda repentina e completamente inesperada nos impacta com muito pesar e não encontramos palavras para expressar tamanha dor. Nos restando rogar ao nosso eterno Deus que, por seu Santo Espírito, console os corações de seus familiares e amigos que sentem com a prematura partida de Wendel Antônio Gomides Júnior", lê-se na nota de pesar do governador, Mauro Carlesse.

Nota de pesar pela morte de Wendel Antônio Gomides Júnior

02/07/2020

Com profunda tristeza recebi a notícia da morte, ocorrida nessa quarta-feira, 1° de julho, do jovem Wendel Antônio Gomides Júnior, em um acidente de trânsito na BR-153.

Acadêmico de medicina, Wendel Antônio Gomides Júnior tinha 23 anos e é filho do presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Wendel Gomides, e de Camila Alencar, odontóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins