GOL retoma voos regionais em parceria com a VOEPASS para Araguaína e outros cinco destinos, partindo de Guarulhos e de Brasília

Araçatuba, Araguaína, Barreiras, Dourados, Rio Verde e São José do Rio Preto estarão conectadas a toda a malha, em incentivo à aviação regional

por Redação

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do País, volta a comercializar voos regionais, a partir deste 12 de junho/2020. São seis destinos, que estão conectados com dois dos principais hubs do Brasil: para Rio Verde-GO (RVD), Dourados-MS (DOU) e Araçatuba-SP (ARU), a partir de Guarulhos; mais São José do Rio Preto-SP (SJP), Barreiras-BA (BRA) e Araguaína-TO (AUX), estes ligados a Brasília.

Estas rotas regionais são operadas pela parceira VOEPASS, retomando o acordo entre as companhias. Os bilhetes são comercializados exclusivamente pela GOL e estão disponíveis para compra no aplicativo, no site (www.voegol.com.br), nas lojas VoeGOL e agências de viagem. As viagens recomeçam a partir de 12 de julho.

O acordo permite aos Clientes de todas essas regiões terem acesso amplo e mais rápido aos destinos nacionais da GOL, com a conectividade entre as capitais e o Distrito Federal garantindo o transporte dos que realmente precisam se deslocar neste período de pandemia, e também incentivando a retomada da aviação regional.

Além disso, a GOL mantém a colaboração com os serviços básicos de transporte de profissionais de saúde, fornecendo bilhetes gratuitos –pagando apenas a taxa de embarque–, exclusivamente para os especialistas que precisarem se deslocar pelo Brasil para prestar atendimento aos doentes da Covid-19.

Estes podem se apresentar nos aeroportos, no balcão de check-in da parceira, com duas ou três horas de antecedência aos voos para viabilizar seu deslocamento até a localidade demandada. O embarque estará sujeito à disponibilidade de assentos nos trechos.

Medidas em vigor

A Segurança e o bem-estar dos seus Clientes e Colaboradores são o valor número 1 da GOL, com o objetivo maior que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço compartilhado que caracteriza uma aeronave.

Todos os procedimentos regulares foram reforçados, além dos já rígidos padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, alinhados com as recomendações da Anac, Anvisa e autoridades mundiais de saúde, para uma viagem segura e confortável.

Entre as medidas nas aeronaves operadas pela VOEPASS, estão o aumento do tempo de solo para procedimentos de desinfecção antes de cada etapa de voo; uso obrigatório de máscara para tripulação, colaboradores e passageiros; disponibilização de álcool em gel; e desembarque setorial, para evitar aglomerações.

A Segurança com cada um que viaja, interage e trabalha na GOL está sempre em constante evolução e atenção. Ela sempre foi essencial e agora, mais do que nunca, exige atenção especial. E a Companhia reforça seu compromisso com o Cliente: https://youtu.be/2nowM5-rOBk

Confira os destinos, frequências e horários dos voos:

BRASÍLIA – ARAGUAÍNA

Origem Destino Frequência Brasília 14:00 Araguaína 16:35 Segunda-feira a sexta-feira Araguaína 17:05 Brasília 19:35 Diária

(exceto sábado) Brasília 10:00 Araguaína 12:35 Aos Sábados

BRASÍLIA – BARREIRAS

Origem Destino Frequência Brasília 10:00 Barreiras 11:30 Segunda-feira a sexta-feira Barreiras 12:00 Brasília 13:30 Segunda-feira a sexta-feira

BRASÍLIA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Origem Destino Frequência São José do

Rio Preto 06:20 Brasília 08:00 Diária

(exceto domingo) Brasília 21:15 São José do

Rio Preto 22:55 Diária

(exceto sábado)

GUARULHOS – ARAÇATUBA

Origem Destino Frequência Guarulhos 08:30 Araçatuba 10:15 Segunda a

sexta-feira Araçatuba 10:45 Guarulhos 12:30 Segunda a

sexta-feira

GUARULHOS – DOURADOS

Origem Destino Frequência Dourados 03:45* Guarulhos 07:15 Diária

(exceto sábado) Guarulhos 22:05 Dourados 23:25* Diária

(exceto sábado)

*Horário local

GUARULHOS – RIO VERDE

Origem Destino Frequência Guarulhos 14:00 Rio Verde 16:25 Diária

(exceto sábado) Rio Verde 17:00 Guarulhos 19:05 Diária

(exceto sábado)