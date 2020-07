Gleydson Nato retorna a Assembleia após nomeação de Cleiton Cardoso como Secretário no governo Carlesse

No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13) o governador Mauro Carlesse nomeou o o deputado estadual Cleiton Cardoso como Secretário em seu governo. Com isto, Gleydson Nato assume novamente como Deputado.

Por Régis Caio

Cleiton Cardoso foi nomeado nesta segunda como Secretário Extraordinário de Políticas de Governo Descentralizadas, da Secretaria Executiva da Governadoria.

Com a nomeação, Gleydson Nato retorna a Assembleia Legislativa e assume como Deputado Estadual novamente. “Retomo com a empolgação de poder trabalhar em prol do nosso povo tocantinense em especial da nossa região sul e continuar esta parceria com o nosso governador de desenvolver melhorias ao nosso estado”, disse Nato.