Gleydson Nato pede quebra de vaidade política em momento de pandemia do Coronavírus

O primeiro suplente de deputado estadual e pré-candidato a prefeitura de Gurupi reclamou da demora do Secretário de Saúde, Gutierres Torquato, que também é pré-candidato tomar medidas para proteger a população do COVID-19.

Po Wesley Silas

No momento em que Gurupi apresenta quatro pessoas com quadro suspeitos de Coronavírus e, algumas delas tiveram contato com a população, Gleydson Nato (PTB) pediu intervalo na disputa eleitoral.

“É preciso deixar as paixões políticas de lado e arregaçar as mangas em prol da população, que está atravessando algo sem precedente na história do Brasil. O corona vírus (Covid-19) é real e esta em nossas portas. É preciso que intensifique as ações em conjunto, Governo, Estado e Municípios”, disse Nato.

Crítica ao Secretário de Saúde

Apesar do pedido de trégua, Glaydson Nato não poupou o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres.

“O Secretário Municipal de Saúde que é sobrinho do prefeito, tem que parar de fazer politicagem em busca de tentar permanecer no poder de todas as formas. Ele tem a obrigação de preocupar, de fato, com a população gurupiense. Estamos tratando de vidas e não de politicagem. Tenha respeito com o povo Gurupiense e se porte com o cargo que exerce, ou saia e vá fazer campanha, e deixe quem está preparado para cuidar da saúde das pessoas. Tudo ficará bem desde que todos façam sua parte”. Concluiu Nato.