Gleydson Nato assume cargo de deputado nesta sexta-feita

Gleydson Nato retorna à Assembleia Legislativa, após o deputado Cleiton Cardoso assumir a Secretaria de Extraordinário de Políticas de Governo Descentralizadas .

por Wesley Silas

O deputado Gleydson Nato (PTB) e pré-candidato a prefeito do Gurupi, retornou ao cargo nesta quinta-feira, 02, após o deputado Cleiton Cardoso assumir o cargo de Secretário de Extraordinário de Políticas de Governo Descentralizadas. Em 2019, o primeiro suplente de deputado, Gleydson Nato, chegou a representar a região sul no cargo por 121 dias, após o afastamento do deputado Eduardo Siqueira Campos (DEM) por problemas de saúde.

O retorno de Gleydson Nato (PTB) à Assembleia Legislativa do Tocantins acontece em um momento frágil de representatividade política nas regiões Sul e Sudeste do Tocantins.

Gleydson Nato é o principal nomes do grupo do governador, Mauro Carlesse (DEM) para disputar e Prefeitura de Gurupi.