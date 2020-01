Gerson de Oliveira afirma que não é pré-candidato à prefeitura e diz que infraestrutura de Gurupi está avançada e com muitas obras Avalie esse post Avalie esse post

O Secretário Municipal de Infraestrutura de Gurupi, Gerson de Oliveira, mostrou competência nesses oito anos à frente da pasta e devido ao trabalho desempenhado seu nome é especulado no meio político como pré-candidato à prefeitura da cidade, porém ele nega, e diz que o seu objetivo é finalizar 2020 com muitas obras entregues.

Por Régis Caio

“Não sou pré-candidato e não estou disposto a colocar meu nome na disputa eleitoral em Gurupi, isto foi ventilado e as pessoas me perguntam e até agradeço pelas mensagens recebidas e o apoio da população, contudo não serei candidato a nenhum cargo”, disse o secretário.

Infraestrutura de Gurupi

“A infraestutura de Gurupi hoje está muito avançada e com várias obras entregues, como a avenida B que liga o Nova Fronteira ao Bela Vista, que está totalmente asfaltada e iluminada. Temos ainda a pavimentação no Waldir Lins, Jardim Medeiros, Jardim dos Buritis, Jardim Tocantins 2, Avenida C do Nova Fronteira e pontes de concreto nas estradas vicinais, além de praças estruturadas e com iluminação de led”, destacou.

Ainda segundo Gerson, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB), reafirmou que vai entregar a cidade no final do ano, quando concluirá seus dois mandatos, 100% pavimentada. “Isso é uma determinação do prefeito e vamos trabalhar nesse objetivo, em breve vamos entregar também a praça Santo Antônio, que será totalmente revitalizada”, concluiu o secretário.