Gerente do núcleo de hemoterapia de Gurupi garante que não há médico suspeito com Covid na equipe

Confrontando informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Gerente do núcleo de hemoterapia de Gurupi, Humberto Chinalia, garantiu que houve equivoco por parte da Secretária que publicou a informação do afastamento do médico com suspeita da Covid-19 e poderá prejudicar do banco de sangue em Gurupi. “É importante reforçar para as pessoas que doam sangue que está tudo higienizado e a gente está precisando de sangue porque o nosso estoque está baixo”, disse.

por Wesley Silas

Conforme mostrou a reportagem tendo base informações oficiais da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, um médico estaria afastado da Coordenadoria de Gestão do Núcleo de Hemoterapia de Gurupi por suspeita da Covid-19.

Em resposta, o Gerente do núcleo de hemoterapia de Gurupi, Humberto Chinalia, garantiu que a informação da SES foi equivocada e só existe um médico na equipe que continua trabalhando sem suspeita de Covid-19..

“Acabei de falar com a nossa superintendente da Hemorrede e ela falou que pediu para o pessoal arrumarem os dados que estão errados. É importante reforçar às pessoas que doam sangue que está tudo higienizado e a gente está precisando de sangue porque o nosso estoque está baixo, atende as necessidades, mas encontra-se baixo”, explicou.