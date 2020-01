Gastronomia nacional | Peixense, Rosa de Fogo, fica entre os três tocantinenses no prêmio Dólimã Avalie esse post Avalie esse post

Ao lados dos chef´s Alexandre José de Oliveira Silva, Robert Neto, a peixense Rosilene Pereira da Silva Souza, conhecida como Rosa de Fogo encontra-se entre as finalistas do prêmio nacional Dólmã que teve votação no dia 19 de dezembro.

por Wesley Silas

Muitos sabem da riqueza do potencial ecoturístico de Peixe; porém, a vocação de suas belezas e sabores ainda resistem às potencialidades, assim como a vocação das riquezas históricas com seus casarões, a cultura como a dança Sússia, provavelmente de origem escravagista; não esquecendo do Arquipélago do Tropeço (3º maior arquipélago fluvial do mundo) considerado também como reduto da pesca esportiva.

Em meio a todo o potencial recém descoberto pela mídia nacional do cerrado, como os exemplos da Serra Gerais e Lagoa do Japonês; Peixe tem belas vantagem e, uma delas, é a sua localização de fácil acesso próximo a Gurupi, cidade pólo da região e, ainda, conta com hotéis, pousadas na cidade e o famoso Rancho do Kojak voltado à pesca esportiva, além da boa comida da Rosa de Fogo na comodidade da cidade à beira do rio Tocantins, disponibilizando ainda, de um roteiro que poucos conhecem. Uma mostra da capacidade de Rosa de Fogo é o resultado do Dólmã, o prêmio máximo da gastronomia brasileira em que a peixense encontra-se na segundo posição entre os chef´s do Tocantins.

Para Rosa de Fogo a indicação do prêmio Dolmã é o maior reconhecimento de uma arte prazerosa de quem faz e vende o amor por meio de pratos com temperos regionais.

“Ser indicada para o prêmio Dolmã é uma satisfação imensurável, não soube definir o que era o sentimento, se era calafrios, dor de barriga, dor no coração ou garganta apertada, te dando no final de tudo um sentimento de prazer, de saber que você pode vir a ser uma das responsável pelo desenvolvimento econômico no turismo através da gastronomia, a gastronomia pra mim tem vários sentidos na minha vida desde de deixar as pessoas mais próximas através da gastronomia até a ser a mentora do desenvolvimento econômico da sua cidade” disse Rosa ao Portal Atitude.

A empresária, além de ser boa no cozinha, tem um restaurante e um pousada em Peixe e, representar o seu Estado é um orgulho incalculável. “Só gratidão a esse estado do Tocantins e a minha Peixe de açúcar por representa-los através dessa arte cheia de amor, a gastronomia”, disse.