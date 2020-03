Futebol Tocantinense | FTF suspende por tempo indeterminado todos campeonatos Avalie esse post Avalie esse post

A Federação Tocantinense de Futebol emitiu uma nota oficial suspendendo todos os campeonatos organizados por ela tendo iniciado ou não.

por Wesley Silas

A suspensão se deu devido a pandemia da Covid-19 no mundo inteiro e irá afetar o Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional 1° Divisão que está em andamento e Campeonato Tocantinense Sub-15, Sub-17 e Amador Aberto que ainda não começaram.

]Além da FTF a LETA (Liga Esportiva Tocantins Araguaia) também suspendeu as competições organizadas pela liga, portanto a Copa Nosso Bairro Sub-13 e Copa Sul Sub-17 que iriam começar neste fim de semana estão suspensas por tempo indeterminado.

Gurupienses

A equipes gurupienses confirmaram participação nas competições da FTF, sendo o Gurupi Esporte Clube somente no Estadual Sub-17, enquanto o Esporte Clube Castelo confirmou presença no Estaduais sub-15, 17 e Amador Aberto, sendo no último em parceria com a MaxZen.

O Gurupi Esporte Clube e também o Esporte Clube Castelo suspenderam suas atividades por tempo indeterminado até que as coisas voltem a normalidade.