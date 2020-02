Futebol: Tocantinense de Nova Rosalândia assina contrato com o poderoso Shanghai SIPG da China

– O elenco é muito forte e, claro, jogadores como Oscar e Hulk fazem a diferença em qualquer clube. Espero poder contribuir com o Shanghai e com o elenco para que esse ano de 2020 seja especial. Minha adaptação não será problemas neste momento. O futebol coreano é muito parecido com o chinês, com muita velocidade e intensidade. Já estou me sentindo em casa. Vou encarar esse desafio como um dos maiores da minha carreira – disse por meio de assessoria. O atacante já se juntou ao grupo, que está em pré-temporada em Dubai.

Ricardo Lopes é natral de Nova Rosalândia (TO) e estava no Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Ele defendeu a equipe por três temporadas, onde foi campeão da K-League três anos seguidos. O atacante ainda soma passagem por Paraíso-TO, Interporto-TO, Gurupi-TO, Ituano-SP, Globo-RN e Fortaleza-CE.