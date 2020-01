Futebol solidário em Sucupira | Criminosos roubam carro de atleta tentaram contra vida de motoqueiro e garupa Avalie esse post Avalie esse post

O caso aconteceu no último final de semana quando criminosos que participaram de um torneio de futebol solidário roubaram o veículo que transportava atletas de Gurupi e ainda tentaram contra a vida de um professor de Palmas que estava em uma moto e o seu primo que estava na carona.

por Wesley Silas

Conforme foi noticiado na segunda-feira, 20, neste Portal de Notícias, os suspeitos e a vítima participavam de um futebol solidário na cidade e após o jogo, os criminosos armados roubaram o veículo que estavam atletas da cidade de Gurupi.

Após roubar o veículo Saveiro, o grupo de criminosos perseguiram um professor de Palmas e se Primo na estrada que liga Sucupira a Vila Quixaba.

“Esse carro no seguiu até na vila Quixaba e deram tiros. Entramos dentro da Vila Quixaba dizemos zig zag dentro da cidade e eles continuaram atrás. Na BR-142, saída para a cidade de Peixe eles chegaram próximo da moto e colocaram a arma pra fora do carro e nos mandou seguir em frente. Foi quando consegui despistar entrando no rua estreita e escondi a moto. Imagino que, no mínimo ele queriam roubar a moto e abandonar o carro”, disse o professor Gilberto Aires ao Portal Atitude.

Os dois homens foram presos pela Polícia Militar.