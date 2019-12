Futebol Solidário | Boleiros do Futebol Amador de Gurupi arrecadam meia tonelada de alimentos Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã deste domingo (22) foi realizado no Centro Olímpico de Gurupi a segunda edição do Futebol Solidário, organizado pelos diretores que representam os times do futebol amador de Gurupi.

Por Régis Caio

O evento foi uma iniciativa dos dirigentes José Botelho e Karkará, que representam o Atlético São José e Jardim dos Buritis, respectivamente. O objetivo do jogo solidário era arrecadar alimentos para famílias carentes de Gurupi.

“Hoje foi realizado o jogo solidário organizado pelos diretores do futebol amador de Gurupi. Agradeço a todas pessoas que participaram e fizeram sua doação de alimentos, o qual vai ser feito cestas básicas e serão distribuídas para famílias carentes de nossa cidade. Obrigado a todos envolvidos e aqueles que acreditaram em nosso projeto”, disse José Botelho.

O futebol contou com convidados especiais que jogaram e suaram a camisa durante o calor desta manhã. Foram convidados: O vereador Cláudio do Trevo, que é ligado ao esporte no município, o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, e o desportista Aelton Camargo, representando o grupo Cooperfrigu.

No final do jogo, foram arrecadados cerca de meia tonelada de alimentos. Nesta segunda-feira eles serão doados em um bairro da cidade.