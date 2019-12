Futebol de Base: Esporte Clube Castelo termina o ano de 2019 com recorde de participação em torneios 5 (100%) 1 vote (100%)vote

O clube Gurupiense participou de 12 campeonatos e foram atendidas 197 crianças e adolescentes neste ano de 2019.

Por Alisson Gonçalves

A diretoria do Esporte Clube Castelo fez o balanço do clube em relação ao desempenho e participação do clube durante este ano de 2019 nos torneios, amistosos e campeonatos.

Ao todo o clube participou de 12 campeonatos/torneios em 2019, sendo que 5 foram em cidades fora da regional de Gurupi. De acordo com a comissão técnica foram atendidas neste ano 197 crianças e adolescentes entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.

Os números são expressivos, pois superam 2017 ( 9 campeonatos/torneios e 126 crianças atentidas) e 2018 (10 campeonatos/torneios e 154 crianças atendidas). A associação é uma entidade sem fins lucrativos e trata-se também de um projeto social que utiliza como ferramenta o futebol.

Em relação a troféus o clube não tem o que reclamar, pois este ano foram conquistado 5 troféus, sendo 3 títulos (Copa Sul Sub-15, Copa Sul Sub-17 e Torneio Paratocan Sub-16) e dois vice-campeonato (Copa Nosso Bairro Sub-13 e Torneio Interestadual Sub-17).

As equipes sub-16 (2004/2005) e sub-18 (2002/2003) já iniciam 2020 em atividade, pois iram disputar a 21° Taça São João de Futebol de Base em São João da Boa Vista/SP. Ao todo serão 40 atletas envolvidos nesta viagem para São João da Boa Vista.

Torneio e campeonatos em 2019

1 – 20° Taça São João de Futebol de Base (São João da Boa Vista/SP)

2 – Copa Nosso Bairro Sub-13 (Gurupi -TO)

3 – Copa Sul Sub-17 (Gurupi e Região)

4 – IV Copa Nova Conquista de Futebol de Base (Santa Fé do Araguaia/TO)

5 – Torneio Interestadual de Futebol de Base (Porto Nacional/TO)

6 – 6° Copa Internacional de Futebol Infantil (Itumbiara/GO)

7 – Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-19

8 – Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-14

9 – Campeonato Tocantinense Sub-14

10 – Copa Sub-15 (Gurupi e Região)

11 – Torneio Paratocan (Conceição do Araguaia/PA)

12 – Copa Gurupi de Futebol Amador (Gurupi).