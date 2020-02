Futebol de Base | Esporte Clube Castelo divulga calendário de competições para o ano de 2020 Avalie esse post Avalie esse post

Conforme foi definido pela diretoria e comissão técnica os atletas do Esporte Clube Castelo disputarão 4 competições regionais, 4 estaduais, 3 interestaduais e 2 internacionais neste ano de 2020.

Por Alisson Gonçalves

A grande novidade é a disputa do Campeonato Estadual Amador em parceria com a MaxZen, competição esta que dá direito ao campeão se profissionalizar e disputar ainda este ano a segunda divisão profissional.

A comissão técnica e diretoria do Azulão do Sul definiu neste domingo (09) o calendário de competições para as categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e amador aberto para este ano de 2020. As competições citadas abaixo existe possibilidade de disputa de amistosos em cidades vizinhas e em Goiás.

A novidade para este ano foi o interesse dos diretores do Esporte Clube Castelo Max Welbe e Torquato Noleto donos da equipe MaxZen campeã da Copa Craque 2019/2020 em acordo com os demais diretores colocarem o Esporte Clube Castelo/MaxZen na disputa do Campeonato Tocantinense de Futebol Amador que dá direito ao campeão a vaga na segunda divisão profissional do Tocantins.

Competições Regionais

-Copa Sul Sub-17

-Copa Sul Sub-15

-Copa Sul Sub-13

– Campeonato Amador de Gurupi

Competições Estaduais

– Campeonato Tocantinense Sub-17

– Campeonato Tocantinense Sub-15

– Campeonato Tocantinense Sub-19

– Campeonato Tocantinense Amador (Esporte Clube Castelo/MaxZen)

Competições Interestaduais

– Torneio Interestadual -> Sub-12, Sub-14 e Sub-16

– Torneio Paratocan -> Sub-16, Sub-15 e Sub-13

– 6° Copa Nova Conquista de Futebol de Base em Santa Fé do Araguaia/TO -> Sub-17, Sub-15 e Sub-13.

Competições Internacionais

– 21° Taça São João de Futebol do Interior Paulista -> Sub-16 e Sub-18 (Já disputada).

– 8° Copa Internacional de Futebol de Base de Itumbiara -> Sub-15, Sub-17 e Sub-18.

“Ainda terão as competições municipais de Futebol socyeti que iremos participar de acordo com o convite. Visandoestas competições os treinos já retornaram no dia 04 de fevereiro, sendo que as categorias sub-11 e Sub-13 treinam nas terças e quintas ás 16h30 no Campo do Dnit e as categorias sub-15, sub-17 e sub-19 treinam as 15h30 também no Campo do Dnit. As aulas são 100% gratuitas”, explica Alisson Gonçalves.