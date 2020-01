Futebol de Base: Castelo viaja para torneio no interior de São Paulo Avalie esse post Avalie esse post

A delegação Gurupiense disputará a 21° edição da Taça São João de Futebol do Interior Paulista realizada na cidade de São João da Boa Vista/SP.

Por Alisson Gonçalves

Nesta quinta-feira (09) às 11h da manhã a delegação do Esporte Clube Castelo embarca rumo a cidade paulista de São João da Boa Vista aonde disputará a 21° Taça São João de Futebol do Interior Paulista.

O Azulão do Sul estará sendo representado pelas categorias sub-16 (2004/2005) e sub-18 (2002/2003), sendo que embarcam 20 jogadores de cada categoria e 4 membros da comissão técnica.

A preparação específica para a competição dará pouco mais de 30 dias, porém as duas categorias disputaram campeonatos e torneios no ano de 2019 e já tem um certo entrosamento.

A categoria sub-16 ficou no grupo H, com SE Santa Lúcia de São Paulo capital, Brasil Top Skills de Mogi Guaçu/SP e DEL – Vargem Grande do Sul/SP, enquanto que o sub-18 ficou no grupo F com as mesmas equipes do Sub-16.

O Torneio será realizado entre os dias 10 e 18 de janeiro, sendo no dia 10 de janeiro a conferência de documentação e abertura oficial do evento, no entanto o início dos jogos será no dia 11 de janeiro.

A categoria sub-16 terá no seu elenco os seguintes atletas: Luan, Jheremys, Artur, Guilherme Rodovalho, Maycon Brendon, Rodrigo Gabriel, Halysson, Gabriel Triers, Eduardo, Gabriel Morais, Matheus Ferreira, Glauber, Matheus Oliveira, Kesley, Pedro Lucas, João Victor Santos, Luís Antônio, Izaías, Rayfran e Wendrius.

A equipe sub-18 estará sendo representada por: Pedro Dantas, Denilso, Félix, José Antônio, Carlos Daniel, Bruno César, Breno, Gabriel Genrich, Mateus Souza, Vitor Marra, Yuri, Marcos Paulo, Tharik, Juan Vitor, Matteus Henrique, Gabriel Freire, Sergio Vinícius, Guilherme Moura, Fernando Sana e Rafael Borges.

As duas categorias entram em campo pela primeira vez no certame diante do SE Santa Lúcia no Estádio Dr. Octávio Bastos “CIC”, sendo que o sub-18 às 15h30 e o sub-16 às 16h30.