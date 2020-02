Futebol de Base: As categorias de base do Esporte Clube Castelo voltam aos trabalhos nesta semana Avalie esse post Avalie esse post

As categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19 voltam a treinar nesta semana para a disputa dos campeonatos e torneios de 2020.

Por Alisson Gonçalves

A comissao técnica do Esporte Clube Castelo programou a volta aos trabalhos para está semana visando a disputa das competições deste ano de 2020. As categorias sub-11 e sub-13 que serão comandadas pelos jovens Alisson Reges Gonçalves e Clyfton Ribeiro estarão retornando nesta terça-feira (04) às 17h no Campo do Dnit.

O experiente Alcides Gonçalves e os jovens Gustavo Henrique Viana e Denilson Gontijo que estarão a frente do sub-15, sub-17 e sub-19 voltam a treinar seus atletas na quinta-feira (06) às 16h no Campo do Dnit.

Com a mudança de ano a referência dos anos de nascimento das categorias também sofreu alteração, com isso as categoria sub-11 serão para crianças nascidas entre 2009 e 2010, enquanto que o sub-13 poderá ter atletas nascidos apenas entre 2007 e 2008. A categoria sub-15 terá atletas nascidos entre 2005 e 2006, enquanto o sub-17 treinará adolescentes nascidos nos anos de 2003 e 2004, já o sub-19 contará com atletas nascidos apenas entre 2001 e 2002.

Acomissão técnica do Esporte Clube Castelo afirmou que tem uma expectativa muita boa para este ano de 2020. “Estamos montando o calendário anual do clube, a expectativa é que seja um ano muito positivo, com muitas competições e bons resultados”. Afirmou Alcides Gonçalves.