Fugiu do Hospital: Motorista que se envolveu em acidente na 153 tinha acabado de esfaquear o pai, afirma polícia

O acidente foi na noite deste domingo (22) a colisão entre dois carros provocou a morte de Roberto Rodrigues, de 45 anos, na BR-153, em Alvorada. O outro motorista, de 23 anos foi preso na madrugada de hoje após fugir do Hospital Regional de Gurupi. De acordo com a Polícia, ele tinha se envolvido em uma tentativa de homicídio antes do acidente.

O homem confessou aos policiais que a batida entre os dois veículos aconteceu durante uma fuga momentos após tentar matar o próprio pai.

A PM disse que foi informada na madrugada sobre uma fuga de um paciente do hospital e começou a fazer buscas. Testemunhas denunciaram aos militares que horas antes de dar entrada na unidade ele teria tentado matar o próprio pai a facadas e que teria provocado um acidente grave durante a fuga. Os militares fizeram buscas próximo à unidade e encontraram, por volta das 3h30 na avenida Pernambuco, um homem caminhando sem camisa, com a perna enfaixada, e com as mesmas características repassadas. Ele foi abordado, confirmou a versão e confessou a tentativa de homicídio. A PM ainda foi informada que o pai do suspeito também foi internado no Hospital de Gurupi por causa dos ferimentos provocados pelo filho. O estado de saúde dele não foi informado.