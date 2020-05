Fugitivo da CPP de Gurupi é capturado pela PM

A Polícia Militar capturou neste final de semana um fugitivo da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Gurupi. O detento de 35 anos, foi recapturado no Jardim Sevilha, no município gurupiense.

Da redação

A PM foi acionada por meio do 190 para averiguar a presença de um homem que se encontrava dentro do pátio do Instituto Federal do Tocantins, localizado no jardim Servilha. Conforme informações havia um homem em atitude suspeita e sem autorização dentro do espaço reservado do Instituto.

A guarnição do serviço ordinário deslocou ao endereço e localizou o indivíduo. Durante a abordagem a equipe policial confirmou que se tratava de um dos fugitivos da CPP, que havia ocorrido por volta das 14h do mesmo dia.

Ele foi detido e entregue à equipe do Sistema Penitenciário e Prisional (Polícia Penal), responsável pelo caso, para tomar as devidas providências.