Frigorífico que abastece a região do Jalapão recebe incentivo fiscal

Funcionando há um ano em Aparecida do Rio Negro, a Frigomais tem capacidade para abater 30 animais por dia.

por Fábia Lázaro

O Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, assinou na manhã desta terça-feira,14, na sede da Sics, Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) que concede benefícios fiscais, por meio Lei nº 1.385/2003 (Proindústria), à empresa Frigomais Ltda, estabelecida nas margens da TO-020, em Aparecida do Rio Negro.

Funcionando há um ano na cidade, o frigorifico tem capacidade para abater 30 animais por dia, sendo responsável por abastecer o município e entorno. Segundo o sócio-proprietário da empresa, Kaio Henrique Moreno Vanderlei, o incentivo fiscal concedido pelo Governo do Estado vai ser fundamental para alavancar os negócios da empresa que também é responsável por movimentar a economia da cidade que conta com cerca de 5 mil habitantes.

“Com este incentivo, temos a possibilidade de aumentar a nossa produção para atender todo o Jalapão”, afirmou. Atualmente, o frigorífico emprega oito pessoas diretamente. Ainda de acordo com o empresário, todo o gado abatido é adquirido junto aos produtores da região, o que ajuda a fomentar a economia local.

Segundo o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, a concessão do benefício fiscal à Frigomais, principalmente neste momento crítico em virtude do coronavírus, vai ser importante para ajudar a empresa a se fortalecer no mercado.

“O governador Mauro Carlesse entende a importância de ajudar a reforçar a economia das empresas, sobretudo, neste momento em que estamos passando, e a redução de impostos é um mecanismo importante para auxiliar o desenvolvimento econômico local ”, afirmou.