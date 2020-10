“Formoso nasceu para liderar, para ser grande”, defende Ronison Parente reunião política

Em evento surpreendente, o candidato da Coligação Juntos Por Formoso, Ronison Parente (MDB) conseguiu reunir um grande número de pessoas para apresentar suas propostas de governo em comício que aconteceu no dia 01 de outubro, data em que se comemora o aniversário de Formoso do Araguaia.

por Wesley Silas

O comício atraiu grande número de formosenses e foi prestigiado por líderes políticos estaduais como o ex-deputado Federal Udson Bandeira, o deputado estadual Eduardo do Dertins, o deputado estadual Nilton Franco, além de líderes religiosos, de trabalhadores e do agronegócio.

Ao defender as diretrizes do seu Plano de Governo Ronison Parente destacou o ostracismo econômico e social dos últimos tempos, considerado como um antagonismo diante as riquezas naturais e potencial para o aproveitamento da diversidade econômica do maior município da região em extensão com área de 13.423 km².

“Formoso nasceu para liderar, para ser grande, e na sua gestão Formoso do Araguaia retomará o protagonismo na região”.

Parente apontou ainda em sua fala os rumos para o que chamou de “Novo Formoso”, que segundo terá início a partir de 1° de janeiro de 2021, focado na retomada do desenvolvimento do município, com a implantação de Distrito Agroindustrial, Reforma Urbana, Reestruturação do Sistema de Saúde e Educação em Tempo Integral.

Em Formoso do Araguaia, Ronison Parente (MDB) disputa a eleição com Dr. Antônio (PSC) e Guilherme Siriano que são nomes ligados ao atual prefeito, Wagner da Gráfica e com Heno Rodrigues (PTB).

Ronison Parente disputa a Prefeitura pela Coligação Juntos Por Formoso, composta por MDB,PP,PT,PSDB,PDT e Cidadania, com 44 candidatos a vereadores e tem como candidata a vice-prefeita, Rosania Gama (PDT).