Força regional | ATM vai ao Maranhão pedir apoio de prefeitos pela conclusão da BR-235

Seis prefeitos do Tocantins integram comitiva da ATM e discutem com gestores do Maranhão ações de reivindicação com a Presidência da República e bancadas federais dos Estados

por Redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) promoveu uma reunião de prefeitos do Tocantins e do Maranhão nesta quinta-feira (23), na cidade de Alto Parnaíba (MA). O encontro de autoridades municipais buscou a construção de apoio político em favor da conclusão da BR 235, rodovia federal transversal que integra a região Norte e nordeste, passando pelo Tocantins e Maranhão.

Além do presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, participaram os prefeitos Paulo Hernandes (Bom Jesus do TO), Wesley Camilo (Centenário), Suelene Lustosa (Lizarda), Waguinho (Tabocão) e Isabela Simas (Araguacema), bem como o prefeito de Alto Parnaíba (MA), Rubens Sussumu Ogasawara.

Ligação

Segundo o presidente da ATM, a BR 235 vem para preencher um vazio de rodovias existente na estreita região que interliga os estados de Tocantins, Maranhão e Piauí. “A rodovia federal traz um novo elo de ligação regional em território nacional. Dará ao Brasil mais dinamismo nas relações comerciais e pessoais. Especificamente aos Municípios do extremo sul do Maranhão e Piauí, bem como aos do centro-norte tocantinense, permitirá o acesso a rodovia federal pavimentada de alta qualidade, reduzindo um pouco mais a sensação de isolamento sentido pela população e poderes dessas cidades”, disse Jairo.

Municípios tocantinenses

A BR 235 tem quase 1.800 km de extensão, vindo do leste brasileiro da capital Aracajú (SE) ao encontro no oeste do Campo de Provas Brigadeiro Veloso, em Novo Progresso (PA). Perpassa os estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. Em solo tocantinense, percorre os territórios dos municípios de Araguacema, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Colméia, Tabocão, Goianorte, Guaraí, Lizarda, Pedro Afonso, Santa Maria do TO e Tupirama.

Prefeito de Alto Paranaíba

O prefeito de Alto Parnaíba (MA), Rubens Sussumu Ogasawara, acolheu o pedido de apoio dos prefeitos tocantinenses e confirmou empenho junto aos prefeitos e bancada federal do Maranhão em Brasília. “Temos que fazer esse movimento e reivindicar, se não caímos no esquecimento e o Governo Federal também dará atenção as outras regiões. Alto Parnaíba no Maranhão e Lizarda no Tocantins são municípios fim de linha, isolados completamente” disse.

Para o prefeito, a “solução para a conclusão rápida da BR 235 pode estar nas emendas parlamentares de bancada, à exemplo a atuação da bancada do Piauí, que destinou recursos para a construção de ponte entre Santa Filomena (PI) e Alto Parnaíba, ligando os dois Estados”. Ogasawara se comprometeu em articular com deputados e senadores tocantinenses, além de prefeitos vizinhos a obtenção de apoio.

Prefeitos do Tocantins

Os prefeitos do Tocantins também compareceram na reunião em solo maranhense em sinal de comprometimento com a conclusão da BR 235. “Traz esperança de desenvolvimento e, especialmente em nosso município, o escoamento da produção local e a ampliação da atividade turística”, disse a prefeita de Araguacema, Isabela Dimas. Num outro contexto, a prefeita de Lizarda, Suelene Lustosa, disse que o Município busca sair do isolamento. “Nosso território é grande e a sede do Município é acessada somente por rodovias de chão, em que boa parte dos trechos está em situação precária. A BR 235 traz um novo caminho e renova nossas esperanças de progresso”, disse.

Carta

Ao término do encontro, os prefeitos assinaram conjuntamente uma carta endereçada à Presidência da República e aos governadores e parlamentares federais dos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. No documento, as autoridades municipais reafirmam “a criação de uma força regional de autoridades municipais de Maranhão, Piauí e Tocantins em favor da construção de articulação política que busque acompanhar e reivindicar a conclusão célere da BR 235”, relatam.

BR 235

No que se refere às obras, a BR 235 já encontram-se praticamente conclusa nos territórios dos estados de Aracajú, Bahia e Pernambuco, e em solo piauiense vem sendo trabalhada. No Maranhão, a rodovia federal ainda não esta pavimentada, e no Tocantins, o asfalto está de Pedro Afonso, até o entroncamento da BR 153.