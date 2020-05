Foragidos da justiça são presos pela PM em Gurupi

Policiais militares do 4º Batalhão efetuaram a prisão de dois homens, 33 e 40 anos, que estavam foragidos da justiça. As prisões ocorreram durante o último final de semana em Gurupi.

Da Redação

Um dos autores foi preso após a Polícia Militar receber a denúncia de que um homem que possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, estava trafegando em uma Avenida no Centro da cidade. Uma guarnição deslocou ao local e se deparou com o indivíduo em uma bicicleta. A equipe policial procedeu com a abordagem e em seguida realizaram a sua checagem via BNMP (Banco Nacional de Mandado de Prisão) e constou em seu desfavor uma prisão preventiva em aberta expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, o homem foi detido.

Já o outro foragido foi identificado durante uma abordagem de rotina realizada por policiais militares, num bairro na periferia da cidade. Durante a checagem no sistema supracitado foi constado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O homem recebeu a voz de prisão.

Os indivíduos capturados foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.