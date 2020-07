Foragido por roubo é preso em Gurupi

A prisão ocorreu no setor Malvinas, na Rua D em Gurupi, logo após o infrator ser abordado por uma equipe da PM.

Da Redação

Na manhã dessa terça-feira, 21, um homem de 27 anos que tinha mandado de prisão em seu desfavor em aberto foi capturado por policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (4ºBPM). O mandado de prisão foi determinado pelo Juiz da Vara de Execução Penas da Comarca de Gurupi. O autor foi condenado pelo crime tipificado no Artigo 157 do Código Penal. Conforme o mandado expedido pelo Juiz, o foragido passará a cumprir pena no regime mais rigoroso, no regime fechado.

Durante a abordagem os policiais realizaram a checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisões (BPMP) e foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em abertos em seu desfavor. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.