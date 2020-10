Foragido por homicídio é preso pela PM no sul do estado

Na quinta-feira, 01, a Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, prendeu um homem de 36 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na cidade de Gurupi. Outro indivíduo, de 20 anos, foi preso no povoado Vila Quixaba, a 30 Km de Gurupi, por estar com mandado de prisão em aberto em seu desfavor, pelo crime de homicídio.

da redaçao

A primeira prisão aconteceu na Avenida Piauí com a Rua 19, após a equipe policial realizar a abordagem em dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta na Rua 19, na contramão. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram com o homem de 36 anos uma revolver calibre 36 com seis munições do mesmo calibre. O autor e o passageiro foram conduzidos à delegacia Central de Flagrantes, para os procedimentos legais.

Por volta das 22h30 do mesmo dia, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento no povoado Vila Quixaba, a 30km de Gurupi, quando recebeu informações de que havia três indivíduos em atitude suspeita, no cento da cidade. Os suspeitos foram abordados logo após a denúncia.

Durante a checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem de 20 anos, pelo crime de homicídio. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil, para demais procedimento cabíveis. Os outros dois indivíduos foram abordados e liberados no local, pois nada de ilícito foi localizado com eles.