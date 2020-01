Folha de pagamento de janeiro da Prefeitura de Palmas contempla data-base dos servidores públicos Avalie esse post Avalie esse post

A prefeitura de Palmas disponibiliza para saque nas primeiras horas desta quinta-feira, 30, o pagamento da folha do mês de janeiro com a data-base de 2020 calendário 2019 , que totaliza mais de R$ 48,2 milhões a serem injetados na economia palmense.

por Redação

O valor da data-base considera o reajuste salarial de 4,48% correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de janeiro a dezembro de 2019, para todos os planos de cargos e carreira do Poder Executivo, exceto para servidores municipais ocupantes do cargo de professor – PI, que terão reajuste de 12,84%, relativo ao piso do magistério, e os servidores ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, que terão 10,27%, conforme piso definido na Lei Federal n.º 11.350, de 5 de outubro de 2006.

O reajuste anual de todas as carreiras terá um acréscimo anual de R$ 20,3 milhões, reafirmando o compromisso de valorização dos servidores municipais, sendo que serão beneficiados 1.029 professores com o piso do magistério, 675 agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, e outros sete mil servidores das demais carreiras, totalizando 8.704 contemplados.

Progressões e Titularidades

Desde o ano passado a Prefeitura de Palmas vem pagando as progressões que estavam atrasadas desde 2015. Os servidores que têm direito as progressões nos anos de 2015 a 2018 já foram contemplados. Em março deste ano serão pagos os direitos de 2019 normalizando assim os enquadramentos, inclusive titularidade e escolaridade. Ao final de 2020, o pagamento das progressões de 2019 serão concedidos mais de 9.600 benefícios a cerca de 7.700 servidores, que inclui ativos e aposentados.

“Vamos colocar todas as carreiras do município com suas progressões rigorosamente em dia”, ressalta a prefeita. Segundo a gestora, isso só se tornou possível porque todos e juntos fizeram as coisas renderem, mais uma vez se referindo ao esforço dos servidores do município.

A Prefeita Cinthia Ribeiro se reuniu no final desta quarta-feira, 29, na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, com educadores e agentes comunitários de saúde e de endemias e anunciou o pagamento do piso das respectivas categorias, que será credita em conta à meia-noite de hoje, junto com o pagamento dos demais servidores, estando disponível para saque nas primeiras horas desta quinta-feira.