"Foi um esforço grande para colocar o Estado dentro da responsabilidade fiscal", diz Carlesse sobre o Estado atingir todos os requisitos fiscais exigidos pelo governo federal

Segundo matéria publicada pelo jornalista Luiz Armando Costa em seu site, o Tocantins saiu do Serasa Federal e pode contrair empréstimos e convênios. “Esse é o resultado de um ano inteiro de muito trabalho”, destacou o governador Mauro Carlesse ao Portal Atitude.

Por Régis Caio

De acordo com o relatório da Secretaria do Tesouro Nacional apresentado nesta segunda-feira (13) o Estado atingiu todos os requisitos fiscais exigidos pelo governo federal e começou 2020 com a situação regular em todas as exigências, como dívida ativa da união, regularidade do FGTS, adimplência financeira em empréstimos e financiamentos dentre outros requisitos.

Para o Portal Atitude, o governador Mauro Carlesse comemorou este resultado positivo já que o Tocantins saiu do Serasa Federal e pode contrair empréstimos e convênios.

“Esse é o resultado de um ano inteiro de muito trabalho. Foi um esforço grande para colocar o Estado dentro da responsabilidade fiscal. Cortamos gastos do Governo e vamos manter essa forma de trabalhar. Só assim estamos conseguindo garantir os recursos que o Estado precisa para pagar em dia nossos servidores e para investir em obras e melhorar os serviços para a população. Ou seja, fazer o Estado voltar a crescer. Já fizemos muita coisa nesse primeiro ano, mas tem muito mais para ser feito ainda. Mas isso só vai ser possível porque fizemos o dever de casa logo no início. A população pode confiar que estamos fazendo um Governo sério e que pensa no que é melhor para o Estado. E esse é um trabalho consistente, que vai garantir o desenvolvimento do Tocantins por muitos anos daqui pra frente”, declarou o governador.