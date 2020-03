“Foi publicado no Diário Oficial, no Jornal do Tocantins e em todos os meios de comunicação”, sobre divulgação do Edital de contratação do prédio da Câmara Avalie esse post Avalie esse post

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi defendeu ao Portal Atitude que a comissão de licitação e o jurídico da Câmara de Gurupi seguiu o rito normal obedecendo os princípios da administração pública e garantiu que o Edital de licitação para construção do novo prédio da Câmara Municipal foi divulgado no Diário Oficial, “em todos os meios de comunicação” e encontra-se disponível no mural da Casa.

por Wesley Silas

De acordo com o presidente da Câmara, ele não tem participação em questões que envolvem as licitações do Poder Legislativo de Gurupi. “É o meu jurídico que mexe junto com o pessoal da licitação que faz e publica. Todas as licitações nossas são desta forma, inclusive acho que já foram mais de 15 empresas que solicitaram o Edital. Foi publicado no Diário Oficial, Jornal do Tocantins, todos os meios de comunicação, está anexado no mural da Câmara”, explicou.

Ele justificou ainda que sua equipe estuda a possibilidade de disponibilizar o Edital no site da Câmara Municipal.

“Então, foi dada publicidade em todos os meios de comunicação e não sei quem passou que alguém não está tendo acesso ao Edital, mas passei para o meu jurídico e se puder postar o Edital que coloque no Portal da Câmara e não vai ter nenhum problema. Pelo quantidade de empresas que solicitaram o Edital mostra que não estamos escondendo de ninguém”, disse.