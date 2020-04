Flexibilização | Novo decreto permite abertura de bares, restaurantes, conveniências e igrejas em Paraíso do Tocantins

O Decreto nº 545/2020 foi publicado nesta sexta-feira, 17, e permite a reabertura de academias, igrejas e segmentos gastronômicos.

por Wesley Silas

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino, levou em consideração a deliberação do Comitê de Operação Emergenciais (COE), ocorrido em 16 de abrir de 2020, e liberou o funcionamento de Restaurantes, Lanchonetes, Conveniências (em Postos de Combustíveis), Bares, Trailers, Barracas e Ambulantes, com comercialização de bebidas alcóolicas.

Para isso, foi imposto condições de uso de copo descartáveis, adoção de medidas de prevenção, com rigorosa higienização de ambientes, mobiliários e equipamentos. Conforme o Decreto, estes estabelecimento deverão permanecer abertos até às 22h:00min.

Igrejas

Prevê também a abertura das portas dos templos religiosos para celebração de missas, cultos, rituais, reuniões e sessões. Porém, orienta aos idosos, pessoas que se enquadram no grupo de risco e com morbidade a ficarem em suas residências e não irem aos eventos nas igrejas. Dentre as condições, terá que manter o distanciamento de um metro e meio de uma pessoa para outra, instalação de álcool em gel nas entradas dos templos, orientando a assepsia na entrada e na saída. Outra condição apontada no Decreto é fazer uso obrigatório de máscaras durante as celebrações de missas, cultos, rituais, reuniões e sessões presenciais, sem acepção de pessoas.

Academias

O Decreto autoriza o funcionamento das academias mediante o cumprimento das seguintes regras:

– Reduzir o atendimento para 06 (seis) alunos a cada turno;

– Higienização dos equipamentos entre turnos;

– Realizar agendamento dos alunos;

– As academias devem manter portas fechadas para facilitar o controle do fluxo de pessoas

– Designar uma pessoa para realizar limpeza e desinfecção durante todo o funcionamento;

– Treinamento da equipe antes do retorno das atividades a respeito das medidas preventivas do covid 19;

– Análise prévia dos alunos, dispensando alunos com qualquer sintoma;

– Uso de álcool em gel e máscara para alunos e funcionários.

Confira aqui a íntegra do Decreto

Em um vídeo, o vereador Whisilan Maciel comentou a flexibilização do comércio em Paraíso. “Ainda com muitas indefinições, mas já avistamos a luz no final do túnel. Não há motivos para pânico e nem desespero caso você tenha o Covid-19. Estamos buscando a normalidade com critérios que nos darão mais saúde”, disse.