Flamengo cria estrutura para retorno dos estrangeiros da equipe

Com alguns integrantes da equipe Rubro-negra fora do Brasil, o Flamengo tem a necessidade de criar uma estrutura segura para o retorno dos mesmos ao Ninho do Urubu. O treinador Jorge Jesus que se encontra em Portugal com a família e parte da comissão técnica são os casos mais complicados a resolver. Isso porque o jogador Arrascaeta, que está no Uruguai, poderia fazer o trajeto por vias terrestres sem precisar de serviços aéreos, devido a curta distância geográfica.

Segundo matéria publicada no site do Globo Esporte, com o cancelamento de todos os voos diretos de Lisboa para o Rio de Janeiro, a alternativa mais viável para o técnico e seus companheiros seria embarcarem até Recife, passando por São Paulo até chegar ao solo carioca. Outra opção é voar até Frankfurt, na Alemanha, e depois para o Rio. As opções de logísticas são estudadas, mas ainda assim tudo é condicionado às decisões das autoridades brasileiras e portuguesas. A decisão ainda não foi tomada e a diretoria irá analisar as possibilidades na próxima semana.

As atividades no Ninho do Urubu estão previstas para serem retomadas no dia 1 de maio, logo após o término das férias coletivas dos colaboradores do clube. A expectativa para o retorno é enorme, não somente pelos jogadores e diretoria do clube, mas também para seus torcedores e apostadores. O Flamengo segue firme como boa raia em apostas esportivas, principalmente na Libertadores da América.

No dia 24 de abril faz um mês que o treinador Jorge Jesus está em isolamento social em Portugal. Para não haver riscos e inseguranças, todos os estrangeiros devem fazer exames de sangue para confirmar não reagente ao covid-19. Porém, mesmo com todas as atitudes preventivas a volta só será possível quando liberarem a abertura das fronteiras.

A indefinição do retorno dos campeonatos também é algo que instabiliza as decisões da diretoria, a qual precisa cumprir o recomendados pelos órgãos públicos e responsáveis pelo controle da pandemia.