Fiscalização integrada realiza blitz no período da Piracema na TO 010

Foram vistoriados mais de 100 veículos na estrada sentido Palmas/Lajeado e não houve registro de crime ambiental

por Redação

Nesta quarta-feira, 18, foi realizada uma operação de fiscalização integrada de repressão a crimes ambientais e sensibilização sobre o período da Piracema no Tocantins. Essa blitz do período de defeso ocorreu na TO 010, sentido Palmas/Lajeado.

Durante a operação foram abordados aproximadamente 110 veículos, entre esses 4 ônibus e 5 microônibus, todos submetidos à vistoria do transporte. Também foi realizada uma ação de educação ambiental dos condutores e passageiros por meio da entrega de panfletos educativos. Ao final não foi registrada nenhuma ocorrência de crime ambiental.

A operação integrada, que teve início no período da tarde, contou com atuação das equipes de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA); do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual e de Divisas (BPMRED); da Fundação do Meio Ambiente (FMA) e da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

O gerente de fiscalização do Naturatins, Amarildo Pereira, adiantou que esse tipo de operação será mantido por meio de via terrestres, aquáticas e aéreas. Amarildo Santos informou ainda, que a fiscalização será intensificada até o fim da piracema, com a integração dos órgãos ambientais.