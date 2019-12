Fim de ano | PRF intensifica ações preventivas nas estradas do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia amanhã, 28, a Operação Ano Novo que se estende até quarta-feira, dia primeiro.

Da Redação

Durante os cinco dias de Operação é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito. Para tentar minimizar os riscos, a PRF contará com o reforço de policiais que concentrarão a fiscalização nos horários e locais onde ocorre a maior incidência de acidentes, conforme as estatísticas do órgão.

É importante lembrar que em virtude das férias escolares o fluxo de veículos se torna mais intenso, assim a atenção deve ser redobrada no aspecto segurança. Destaca-se que no final de semana da Operação Natal (21 e 22 de dezembro) o aumento observado em comparação ao final de semana anterior foi de aproximadamente 45% no total de veículos, sendo que quando se observado apenas os veículos de passeio o número de automóveis trafegando nas rodovias federais dobrou.

Diante disto, os condutores devem estar atentos para o uso correto dos cintos de segurança e dispositivos destinados ao transporte de crianças, todos os ocupantes do veículo devem estar protegidos.

Ademais, com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias federais que cortam o Estado do Tocantins, a PRF priorizará ações preventivas para redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

A Educação para o trânsito é o carro-chefe da PRF que promove em todas as operações, ações educativas que visam conscientizar todos os ocupantes dos veículos sobre seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Ao dialogar e apresentar as situações de risco para os usuários da rodovia, a eles é dada uma oportunidade de refletir sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Em caso de emergência durante sua viagem, ligue 191.