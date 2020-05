Filha de promotor de Justiça de Gurupi morre em acidente em Goiás

Informações da Polícia Rodoviária Estadual de Goiás, apontam que Promotor de Justiça de Gurupi, Rafael Pinto Alamy, viajava com destino a Araguari (MG) e perdeu o controle da camioneta, saiu da pista e bateu em uma árvore nas proximidades de São Miguel (GO).

Por Redação

O promotor Rafael Pinto estava conduzindo uma Camioneta Ford Ranger na tarde desta sexta-feira, 08, na Rodovia GO-0139 (Vianópolis/São Miguel do Passa Quatro) quando perdeu a direção do veículo.

Ele viajavam com sua esposa, uma filha de 5 anos de idade e outra criança do sexo masculino de 12 anos de idade, enteado do Promotor.

Com o impacto,a filhinha do Promotor ficou gravemente ferida, chegou a ser socorrida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de São Miguel do Passa Quatro,mas não resistiu e foi a óbito.

O Promotor de Justiça, Rafael Pinto, sua esposa e a outra criança sofreram ferimentos leves.