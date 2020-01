Festa da Virada | Palmenses deixaram mais de sete mil quilos de lixo na Praia da Graciosa Avalie esse post Avalie esse post

O primeiro dia de 2020 foi de muito trabalho para a equipe de limpeza pública, que deixou a Praia da Graciosa toda limpa em três horas e quinze minutos. A operação de limpeza após a virada do ano iniciou bem cedo nesta quarta-feira,1°, logo às 6h, e às 9h15, o mais belo cartão postal da Capital já estava pronto para uso, para receber visitantes e turistas. Os 40 funcionários recolhendo 7,680 toneladas de lixo deixado pelos milhares que foram curtir o tradicional réveillon de Palmas.

por Redação

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), mesmo com toda recomendação do descarte adequado, dos trinta conteineres espalhados em toda área da praia e do evento, e das 200 lixeiras em toda extensão, como areia, grama e estacionamento, tinha muito lixo jogado no chão. Foram recolhidos do chão muitas garrafa de vidro, plástico, copos e taças quebradas.

Os banheiros da praia também foram todos limpos e as mais de sete toneladas de lixo recolhidas e direcionadas ao Aterro Sanitário de Palmas.