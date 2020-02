Feriados de 2020 podem causar prejuízo de mais de R$150 milhões no comércio do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

De acordo com um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o prejuízo do comércio em 2020 por conta de feriados nacionais deverá chegar a R$ 19,6 bilhões. No Tocantins, o impacto negativo ficará por volta de R$ 155 milhões.

Por Redação

O valor é R$ 2,2 bilhões (12%) superior ao registrado em 2019 (R$ 17,4 bilhões). A variação é explicada pela maior quantidade de feriados que caem em dias úteis neste ano, em comparação com o ano passado. Em 2019, os prejuízos oriundos dos feriados nacionais ficaram em R$ 134,7 milhões no Tocantins.

A geração desses prejuízos se dá por conta da queda no nível de atividade ou pela elevação dos custos de operação. De acordo com o economista da CNC responsável pela análise, Fabio Bentes, a folha de pagamentos, por conta das horas extras a serem pagas, é a principal fonte dos prejuízos impostos pelos feriados. “Por mais que as vendas possam ser parcialmente compensadas nos dias imediatamente anteriores ou posteriores aos feriados, em virtude do fechamento das lojas ou da diminuição do fluxo de consumidores, o peso relativamente elevado da folha de pagamentos na atividade comercial acaba comprimindo as margens de operação do setor”, afirma o economista.

Para o presidente interino da Fecomércio, Domingos Tavares, mesmo com as medidas tomadas na Convenção Coletiva de Trabalho, o comércio do Tocantins sente esses impactos. “Nós lutamos há alguns anos para a diminuição da necessidade de fechamento do comércio em alguns feriados específicos ou ainda pela flexibilização e compensação de horas extras em datas como essas, porém como é mostrado neste estudo, os impactos ainda são grandes para os empresários do comércio”, disse.

Carnaval 2020

A previsão estimada pela CNC é que o volume de receitas nesse período chegue a R$ 8 bilhões no país, aumento de 1% comparado a 2019. Um dos motivos para esse crescimento pode ser a desvalorização do câmbio, que faz com que haja um estímulo maior ao turismo no território nacional. O carnaval no Tocantins também já virou tradição em algumas cidades como é o caso de Gurupi, Dianópolis, Arraias e na Capital, que recebem turistas de outras cidades e estados. Para o estado, a previsão é que se tenha um maior movimento no setor de comércio, serviços e turismo, criando assim novas vagas de empregos temporários, principalmente nos segmentos de hospedagem e alimentação.

(Com informações e colaboração da Ascom/CNC)