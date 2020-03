Feirantes do ramo de alimentação sentem o reflexos do Coronavírus em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A Ferinha do Produtor acontece todas as quintas-feiras, na Praça Henrique de Santana teve vendas reduzidas em 70%. “Somos autônomos. Como é que vamos fazer se no final do mês não tivermos renda?”, disse a feirante Helena que disponibiliza para seus clientes álcool gel, atitude que não acontece nos caixas eletrônicos de bancos de Gurupi. Confira também os números atualizados de casos suspeitos, confirmados e descartados do Boletim de acompanhamento do Covid-19.

por Wesley Silas

Em Gurupi há pouca orientação aos autônomos, comerciantes e comerciários enfrentarem a pandemia do coronavírus. No entanto, atendendo recomendações da Organização Mundial de Saúde, vários órgãos públicos suspenderam atendimentos e os bancos seguem recomendações do Banco Central para evitar aglomerações, mas falham por não disponibilizarem algo básico como álcool gel nos terminais de caixas eletrônicos com uso de biometria, onde movimenta pessoas e dinheiro. Produto oferecido no espaço aberto da Feira do Produtor.

“Assegurada a prestação dos serviços essenciais à população, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem ajustar o horário de atendimento ao público de suas dependências enquanto perdurar, no País, a situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus”, determinou o Banco Central para as agências bancárias ajustem seus horários de atendimento ao público.

Caixas eletrônicos do Banco do Brasil com biometria sem cuidado com a transmissão do Covid-19. O lucro Banco do Brasil em 2019 cresceu 41% e chegou a R$ 18,16 bilhões. Porém, não disponibiliza álcool gel para os clientes nas suas agências.

Feira e Supermercados

Para adquirir alimentos e remédios, os cidadãos são obrigados a saírem das suas casas para abastecer. A notícia do primeiro caso confirmado do novo coronavírus da Conselheira Federal da OAB-TO, Kellen Pedreira, e de três casos suspeitos em Gurupi, entre eles duas advogadas que tiveram contato com a advogada Kellen Pedreira, durante viagem ao II Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza (CE), alarmou parte dos gurupienses e provocou corrida as supermercados. Um dia depois, o cenário da Feira do Produtos foi de prejuízos aos feirante que trouxeram alimentos frescos como verduras, frutas, galinha caipira, queijos, entre outros produtos alimentícios.

Para a feirante Jackeline houve queda no movimento da Feira do produtor em 70%. “O movimento foi fraco e caiu 70%”, disse.

A feirante Helena também comentou sobre os prejuízos que teve na feira.

“Hoje foi bem fraco e devagar. Teve uma chuva e além dela a feira ficou muito vazia e eu creio que é por causa do coronavírus porque as pessoas têm medo e, por um lado elas estão certas; mas, a gente tem que vim e arriscar porque fazer o quê?”, disse a feirante Helena que disponibiliza de álcool gel para seus clientes que compram seus produtos e usam máquina de cartão.

Ela também concordou sobre a queda nas vendas em 70%. “Concordo porque caiu muitíssimo e agente que é autônomo, como é que vai fazer. No final do mês não teremos rendimentos”, acrescentou.

Boletim de acompanhamento | Covid-19

Nesta quinta-feira, 19, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o 5º boletim de acompanhamento dos casos no Tocantins, com as informações oficiais. Nela, a SES pediu aos tocantinenses ficarem atentos às notícias sérias e evitarem fake News.

Números:

38 casos suspeitos

01 caso confirmado

06 casos descartados