Feira Online promete aquecer as vendas do comércio em Gurupi

A Feira Online será realizada em plataformas digitais e redes sociais e tem por objetivo fortalecer e contribuir com o comercio em geral, bem como fomentar a economia local. A feira disponibilizará de vendas On-line, Concurso Gastronômico e incentivo cultural por meio de lives com show de artistas locais e, em breve, será anunciado o dia do lançamento e período que a Feira acontecerá. Veja como funcionará:

por Wesley Silas

O projeto que leva o nome Oline Gurupi – A Sua Feira de Negócios, é uma plataforma de negócios digital, que vai unir quem precisa comprar com quem precisa vender e tem o propósito de fomentar a economia do município neste período de pandemia da Covid-19.

As plataformas permitirá os compradores de Gurupi e região a buscar e ter acessos a produtos na internet a preços baratos com condições especiais e receber no conforto da sua residência, neste momento em que muitas empresas adotaram o modalidade de trabalho que permite as pessoas se conectem no trabalho à distância, ou seja Home Office que no bom português significa trabalho em casa.

A Feira será realizada exclusivamente online, utilizando plataformas digitais e do Aplicativo: maisdelivery – Vendas On-line

Vendas On-line

As empresas participantes poderão ofertar produtos com valores atrativos e potencializar ainda mais as vendas, em todos os segmentos, sendo: vestuário; calçados; eletrodomésticos; alimentação; presentes; decoração; floricultura; higiene e limpeza; eletrônicos; informática; peças em geral; açougues; papelarias; bebidas; panificadoras; farmácias; materiais de construção; produtos agropecuários; pet shop e muito mais.

Palestras e Workshop On-line

O projeto também prevê a promoção de palestras com executivos/gestores de Empresas, que estão conseguindo potencializar suas vendas e crescer mesmo com a pandemia. Desenvolver workshop entre empresários para aprimorar o conhecimento e estimular ações para fomentar o comércio de produtos com estratégias digitais.

Concurso Gastronômico

Será também desenvolvido um concurso gastronômico com premiação para os pratos mais saborosos da culinária local, através de votação online, para potencializar o segmento de alimentação.

Live

Também será realizar shows com artistas locais, para fortalecer a cultura da cidade. Durante os shows será realizada a divulgação de produtos/promoções especiais das Empresas participantes.

O Oline Gurupi – A Sua Feira de Negócios, conta com tem como parceiros a CDL, ACIG, Organização Jaime Câmera – Rádio Araguaia FM, Fercomércio, Cemar – Ambev, Prefeitura de Gurupi e Grupo Cometa