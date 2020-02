Fecomércio Tocantins recebe Banco de Brasília para assinatura de Termo de Cooperação Avalie esse post Avalie esse post

O Tocantins será agraciado com a presença de mais um banco de fomento no estado, o Banco de Brasília (BRB). Para isto, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio) assinou um Termo de Cooperação com o Banco de Brasília no intuito de colaborar com a instalação de uma unidade no estado, fornecendo um espaço físico, e oferecer às empresas representadas do setor vantagens em linhas de créditos, que irão fomentar as cadeias produtivas do Tocantins.

A aAssinatura aconteceu no dia 17 de fevereiro, no auditório do Senac, com a presença de empresários e autoridades como o presidente interino da Fecomércio, Domingos Tavares, do governador de Brasília, Exº Senhor Ibaneis Rocha, do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, do vice-presidente administrativo da Fecomércio/DF, José Aparecido Costa Freire, do secretário estadual de indústria, comércio e serviços, Tom Lyra que representou no ato o Governador Mauro Carlesse, do secretário estadual da fazenda, Sandro Henrique Armando, além de diversos representantes de entidades.

Na oportunidade foram apresentados aos presentes a forma de atuação do Banco e as linhas de créditos que serão oferecidas no estado.

Em sua fala, o presidente do BRB disse que “o planejamento estratégico do BRB em 2020 é focado na nossa expansão nacional por meio de importantes parcerias, além do lançamento, nos próximos meses, do nosso Banco Digital. O posicionamento do BRB é de transformar a Instituição, de fato, em um banco de fomento, de desenvolvimento econômico e social, com o objetivo de gerar emprego e renda e, de fato, fazer diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Para o presidente interino da Fecomércio, Domingos Tavares, esta parceria irá fomentar ainda mais a economia do estado. “Trazer oportunidades e acesso ao crédito para os setores de comércio, serviços e turismo sempre possibilita um maior fomento da economia. Espero que a instalação dessa instituição financeira seja de muito sucesso e que realmente isto auxilie o dia a dia de muitas empresas do estado, desburocratizando o acesso ao credito, permitindo assim agilidade e rapidez para o nosso empresariado”, reiterou.

Por meio desta cooperação está prevista a instalação do Banco por meio de um escritório de negócios na nova sede da Fecomércio, que está em fase de construção e tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2020.